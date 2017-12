Per le feste ad Alghero "Naturalmente Natale"

L’atmosfera natalizia si allarga in città. L’associazione di commercianti Naturalmente Insieme, neo costituita per valorizzare e allargare le manifestazioni nel tessuto commerciale cittadino organizza per giovedì 21 dicembre La Notte Bianca. Negozi aperti fino alle 22, arte di strada, teatro performativo, animazione, musica e colori a cura di TriCirco e Maldimarem. Direttore artistico della serata sarà Fulvio Riu con le sue strabilianti bolle di sapone natalizie. Il corteo-parata si snoderà dalle 18:30 circa lungo le vie del centro commerciale naturale: via XX settembre, via Giovanni XXIII e via Cagliari, Via Mazzini, via Vittorio Emanuele e via Sassari.

Il ricco cast di artisti, performer, musicisti e attori animeranno la serata e coinvolgeranno passanti e commercianti nei loro divertenti sketch. Creature aliene, docenti di fisica del gioco con cappelli a cilindro e conigli, giocolieri, cantori, poeti e “I Sofficioni”, in missione speciale per colmare le carenze di affetto con abbracci tenerissimi e morbidosi, renderanno magica la serata pre-natalizia. La colonna sonora dell’intero evento sarà affidata alla musica itinerante dei Royal Sailing, composta dai musicisti Marcello & Lisa già noti con Circo Panico. Le sorprese continuano con il gioco a premi “Naturalmente Natale”. Ogni acquisto fatto nelle attività associate darà diritto ad estratte un biglietto che potrebbe far vincere un premio in un’altra attività associata. I babbi natale distribuiranno durante la serata i flyer con le attività aderenti nelle quali tentare la fortuna. Aggiornamenti sull’evento e foto dei premi in palio si potranno trovare nella pagina fb CCN Naturalmente Insieme e instagram naturalmente_insieme o #naturalmentenatale