Catartica Edizioni si presenta al pubblico algherese nelle sale del museo Manno

Mercoledì 20 dicembre 2017 alle ore 18:00 verrà presentata ad Alghero, nella sala multimediale del Museo Casa Manno in via Santa Barbara, 1 la neo-nata casa editrice “Catartica Edizioni”. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con le librerie della città. In concomitanza con l’esposizione del progetto editoriale e dell’illustrazione delle collane e dei libri finora pubblicati: “Racconti Casuali” di Mario Ranieri e “Breve compendio sopra gli umani caratteri” che inaugurano rispettivamente la collana di racconti “Urban Jungle” e quella di saggistica “Ziggurat”.Verrà inoltre presentato il primo libro pubblicato dalla casa editrice, il quale contiene l’integrale produzione di Antonio Gramsci per l’infanzia: le traduzioni delle fiabe dei Fratelli Grimm, gli "Apologhi", i "Racconti torinesi" e i "Racconti di Ghilarza e del carcere". La scelta di pubblicare quest’opera ha lo scopo di celebrare, agli ottant’anni dalla morte, uno dei più grandi pensatori sardi.Il progetto che la Catartica Edizioni vuole portare avanti consiste nel voler diventare uno strumento in grado di gettare uno sguardo indipendente sulla società e sul mondo, per scovare, interpretare e dare voce a contesti poco conosciuti e a punti di vista controcorrente, scomodi e disallineati; una fucina per creare libri capaci di veicolare idee e di fornire strumenti critici al lettore. Un progetto indirizzato principalmente, ma non esclusivamente, alla Sardegna, della quale intende raccogliere e valorizzare le principali tematiche che animano il dibattito socio-politico e culturale. Una piccola casa editrice indipendente indirizzata a valorizzare le realtà locali, le periferie, le culture e le espressioni d'arte alternative che vengono trascurate dalla grande editoria incline alla sola logica del profitto e delle grandi tirature e che si spera possa diventare, a partire da Sassari, un punto di riferimento per autori che abbiano storie originali da raccontare. Con gli editori, Daniela Piras e Giovanni Fara dialogherà il direttore del museo Mauro Porcu.