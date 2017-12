Cagliari. Non dichiarano ricavi per quasi 30 mila euro. Soci di azienda nei guai

Nell’ambito dell’ azione a tutela delle entrate e a contrasto dell’evasione fiscale, le fiamme gialle del nucleo di polizia tributaria di cagliari hanno concluso tre controlli nei confronti di altrettanti soci di imprese operanti ad elmas e quartu s.elena nei settori della ristorazione ed alimentare. L’azione dei finanzieri nasce da precedenti attivita’ di verifica condotte nei confronti delle societa’ di cui i tre controllati erano soci, conclusasi con il riscontro di alcune violazioni di carattere tributario. Alla luce della composizione a ristretta base azionaria della societa’ in questione, gli utili non dichiarati dalla impresa sono stati considerati occultamente distribuiti tra i soci. Per i tre soggetti controllati e’ stata quindi constatata la mancata dichiarazione di ricavi derivanti dalla partecipazione all’impresa: tre quote, una da 12.800 €, una da 7.500 € ed una da 8.200 €.