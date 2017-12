Minacce di morte e molestie continue. Arrestato stalker ad Orosei

Continuava da tempo a minacciare di morte i suoi vicini. Vessazioni giornaliere che non si potevano più sostenere. Un cinquantenne di Orosei odiava a tal punto i suoi vicini, una coppia che abitava nei pressi della sua abitazione, che li minacciava e li ingiuriava senza preoccuparsi del provvedimento cautelare che il giudice aveva già emesso nei suoi confronti. La coppia infatti si era già tutelata in tribunale, e lo stalker non ha minimamente rispettato l'ordine di non avvicinarsi ne a loro ne alla loro abitazione. Aveva già distrutto le finestre e la porta della loro casa. I carabinieri ieri sera sono intervenuti nel centro del paese dove risiede la coppia e hanno trovato l'uomo completamente ubriaco mentre prendeva a calci e pugni l'abitazione, minacciando di morte la coppia. L'uomo, che portava con se un coltello da cucina con una lama di venti centimetri, è stato arrestato.