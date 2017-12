Approvato il progetto definitivo per la realizzazione del tratto a 4 corsie tra Olmedo e Alghero

Il C.d.A. di Anas ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione del tratto tra Olmedo e Alghero della strada statale 291 “della Nurra” e del collegamento con l’Aeroporto di Alghero-Fertilia, in provincia di Sassari, per un costo complessivo di oltre 137 milioni di euro. L’intervento, che consiste nel completamento dell’Itinerario Sassari-Alghero, prevede la prosecuzione del tracciato a 4 corsie con la costruzione del 1° lotto, compreso tra Olmedo e Alghero, e la relativa realizzazione del 4° lotto di collegamento tra il bivio di Olmedo e l’Aeroporto Alghero-Fertilia. Il 1° lotto, che ha origine in prossimità della stazione ferroviaria Mamuntanas, si sviluppa per una lunghezza di 4,4 km, (dal km 25,000 al km 28,700) e comprende anche il collegamento trasversale urbano tra le strade statali 127bis e 291dir per ulteriori 3,2 km. Il lotto 4 invece è costituito da una bretella di collegamento tra la direttrice Sassari-Alghero e l’Aeroporto e si estende per 3,2 km.



Nel progetto si prevede di realizzare complessivamente 5 viadotti di cui 3 a doppia carreggiata (il più lungo dei quali è costituito dal ‘Viadotto sul Riu Serra’, di 200 metri), 2 gallerie artificiali ferroviarie e 1 sottovia. L’opera prevede inoltre la realizzazione della rete di viabilità locale limitrofa al fine di consentire i collegamenti di inserimento alla nuova infrastruttura. Con l’approvazione del progetto definitivo, si procederà all’acquisizione del parere CIPE e successivamente alla fase di progettazione esecutiva e successivamente alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori. L’intervento è inserito nell’elenco delle infrastrutture strategiche della Legge n. 443/2001 “Legge Obiettivo”; con la Delibera 12/2001 del 21/12/2001 il CIPE. È stato inoltre inserito, come “Completamento della S.S. 291 in Sardegna”, nel D.L. n. 133/2014 c.d. “Sblocca Italia”, ed infine nel Contratto di Programma 2015 e successivamente 2016-2020. Dispone di finanziamento pari a 125M€, di cui 81M€ Sblocca Italia, 25M€ mutuo Sardegna, 19M€ Contratto di Programma 2015.