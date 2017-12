Omaggio alla città di Sassari

Sarà il Teatro Comunale a ospitare venerdì 22 dicembre, a partire dalle 20, lo

spettacolo dal titolo “Omaggio alla città di Sassari”. L'evento è promosso

dalla Fondazione Maria Carta, in collaborazione con l'AIL (Associazione

Italiana Leucemie), sezione di Sassari, con il patrocinio dell'amministrazione

comunale.

L'”Omaggio alla città di Sassari” chiude la serie di iniziative promosse dalla

Fondazione nel corso del 2017 all'interno di alcuni prestigiosi teatri della

Sardegna. Città e luoghi in qualche modo simbolo, che hanno segnato in

maniera significativa una parte del percorso artistico di Maria Carta.

Il concerto del 22 dicembre si arricchisce di un ulteriore, importante

elemento: quello della solidarietà. Il ricavato della serata verrà infatti

devoluto a favore dell'AIL. Il modo migliore per dimostrare vicinanza nei

confronti di chi soffre e per augurare a tutti un sereno Natale.

Il programma prevede la lettura di poesie tratte dal libro di Maria Carta Canto

rituale, scelte per l'occasione da Ornella Porcu e Caterina Orecchioni.

Spazio alla musica con l'esibizione del duo Fantafolk, composto da Andrea

Pisu alle launeddas e Vanni Masala all'organetto; a seguire, l'esilarante

comicità dei Tressardi, e, per finire, il concerto affidato ai Tazenda che con il

Fondazione Maria Carta.