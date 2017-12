Natale a Porto Torres, diverse le iniziative nel centro cittadino

Continuano gli appuntamenti con l'animazione per i più piccoli, i concerti e la cultura nel centro di Porto Torres, promossi o sostenuti dall'Amministrazione comunale. Saranno undici gli eventi del “Natale a Porto Torres” che si susseguiranno da domani sino al giorno di Santo Stefano. Nel fine settimana resterà aperto anche il Palazzo del Marchese: sarà possibile ammirare l'esposizione dei tappeti di Nule, le opere realizzate dallo scultore dell'Asinara, Enrico Mereu, e la mostra multimediale dedicata ad Andrea Parodi.



«Quest'anno abbiamo organizzato tanti eventi per i bambini, circa la metà di quelli previsti dall'intero cartellone – sottolinea l'Assessora alla Cultura, Alessandra Vetrano – raccogliendo così una richiesta arrivata da tantissimi cittadini che proponevano di incrementare il numero di attività per i più piccoli. Nei prossimi giorni saranno anche previsti eventi per i più grandi, due concerti in Piazza Umberto I con le band “Quelli del Bar Mario – Tributo a Ligabue” e “School of rock”. Sarà l'occasione per ascoltare gratuitamente della buona musica, vivere il centro e le nostre piazze, restando a Porto Torres e sostenendo il nostro tessuto commerciale».

Si comincia mercoledì 20 dicembre, dalla mattina, con i Mercatini di Natale in Piazza Umberto I realizzati dagli studenti dell'Istituto Comprensivo n. 2. Nel pomeriggio, dalle 16:30, musica per i più piccoli, baby dance e zucchero filato con gli elfi e Babbo Natale. Spettacoli per i bimbi in piazza, alla stessa ora, anche giovedì 21: saranno protagonisti gli artisti del trucco e gli animatori. Venerdì 22 storia e giochi nell'Antiquarium Turritano con Il tesoro di Re Barbaro, una caccia al tesoro nell'area archeologica di Turris Libisonis a cura della cooperativa L'Ibis. Alle 16:30 in Piazza Umberto I arriva la Carrozza di Frozen con Babbo Natale. Nella stessa giornata, alle 18:30, nella Biblioteca comunale, la Comes propone i Racconti di Natale, a cura della Compagnia Improvvisata. Sabato 23 ancora un pomeriggio di animazione in Piazza Umberto I per i bambini, dalle 16:30, assieme a Babbo Natale che distribuirà chili di caramelle. Alle 19:00 salirà poi sul palco la band Quelli del Bar Mario, riconosciuta come una delle migliori Tribute Band di Ligabue delle Sardegna, per la prima volta a Porto Torres con il cantante Maurizio Gelsomino. Domenica 24 nella chiesa di Cristo Risorto si svolgerà il tradizionale Concerto di Natale dei Cantori della Resurrezione, alle 23:30. Martedì 26 arriva il cinema per i più piccoli: nella sala Canu, alle ore 18:00, è in programma il primo appuntamento della rassegna “Cinepandoro”, promossa dall'associazione La Camera Chiara. Il titolo di apertura è il film d'animazione Ratchet and Klank. Alle 19:00 in Piazza Umberto I, il concerto della band School of Rock, un tributo alle più importanti band del Rock targato anni 70, 80 e 90. Due ore di pura energia con i successi, tra gli altri, di Pink Floyd, Rolling Stones, AC/DC, Queen, Police. Nel fine settimana resterà aperto anche il Palazzo del Marchese, sede della mostra dei tappeti di Nule, delle sculture di Enrico Mereu e del Museo Parodi. Lo spazio espositivo sarà visitabile venerdì 22 dalle 9 alle 13, sabato 23 dalle 15 alle 20, domenica 24 dalle 9 alle 13.