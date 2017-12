Aeroporto di Alghero, nuovo volo diretto per Napoli con Easyjet

Si espande ulteriormente il network easyJet sull’Aeroporto di Alghero.

Dopo le attivazioni dei collegamenti per Milano Linate, Venezia, Ginevra e Londra Luton, easyJet attiva il nuovo collegamento diretto con NAPOLI che partirà martedì 24 luglio. Il collegamento avrà tre frequenze settimanali, il martedì, il venerdì e la domenica, con i seguenti orari: NAPOLI-ALGHERO ALGHERO-NAPOLI Martedì 07.00 - 09.00 Venerdì 19.20 - 21.20 Domenica 19.20 - 21.20



La nuova rotta per Napoli si aggiunge al collegamento annuale per Londra Luton e a quelli stagionali per Ginevra, Milano Malpensa e Venezia. In pochi anni sono diventate 5 le destinazioni collegate, di cui due prestigiose internazionali per Londra e Ginevra.



È la conferma della solidità della partnership tra la Società di Gestione dell’Aeroporto di Alghero e easyJet che, riconoscendo le potenzialità del territorio sardo, continua ad investire nell’attivazione di nuove rotte. È possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria dell’Aeroporto di Alghero o sul sito www.easyjet.com, sul quale potranno essere scoperte tutte le migliori offerte easyJet.