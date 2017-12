Su cunsonu di Santu Juanne di Thiesi in Thailandia per il Festival internazionale del folklore

Nel sud est asiatico in Thailandia in una città chiamata Surin ( a 350 da Bangkok) ogni hanno svolgono un importantissimo festival internazionale sul folklore. Dove culture e tradizioni si unisco in un mix di musiche e canti….colori e costumi. Quest’anno giunge alla sua 13esima edizione, dal 25 Gennaio 2018 al 31 Gennaio 2018. La Sardegna è stata scelta per questo importante evento. Gli artisti che sono stati scelti per questo evento vantano di una grande esperienza nel mondo del folklore:

Su Cunsonu di Santu Juanne di Thiesi. Il canto a Tenore è senza dubbio il simbolo per eccellenza della polivocalità sarda un valore da tutelare e tramandare.

Ma perché per l’occasione non abbinare una bellissima voce femminile ??

La scelta è stata su Emanuela Sassu artista Bonorvese che da oltre 10 anni calca i palcoscenici più importanti dell’isola e non. Bravissima organizzatrice di eventi per professione, Nell’autunno scorso ha ammaliato Papa Francesco durante l’udienza del mercoledì con L’AVE MARIA IN SARDO Ha partecipato ad altri festival internazionali l’ultimo in Spagna in Catalogna.

Cavallo di battaglia della giovane artista sono le canzoni popolari sarde.

Questa nuova formazione occasione avrà il compito di rappresentare al meglio al Sardegna.