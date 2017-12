Alghero. Basket FIP e UISP: ancora una doppia vittoria per la Gabetti

Settimana da ricordare per la Gabetti Pallacanestro Alghero che per la seconda volta consecutiva centra la doppia vittoria. Il sodalizio di patron Salteri porta a casa un successo sia nel campionato di Promozione Maschile della Federazione Italiana Pallacanestro che nel torneo regionale Uisp. 41 a 63 ad Olbia contro il Tavolara nella nona giornata di andata girone unico nord Sardegna della competizione Fip, e 70 a 72 dopo un tempo supplementare sul campo del Fenix Sassari nel terza giornata nel torneo "Open".

Promozione. I ragazzi di coach Cardone giocano un'ottima partita sul difficile parquet del PalaDatome e rientrano dalla trasferta gallurese con i due punti in tasca dopo una partita che li ha visti sempre davanti nel punteggio. Il break decisivo degli ospiti arriva già nel primo quarto, nel secondo il divario cresce oltre la doppia cifra di vantaggio e non si assottiglia mai, anzi nell'ultima frazione di gioco aumenta grazie ad un'importante parziale. Un match duro, maschio, dove le difese vincono sugli attacchi. Per gli algheresi buona prestazione a canestro di Gianluca Nieddu e Daniele Zanza, gli unici due ad andare in doppia cifra rispettivamente con 11 e 10 punti, e di Stefano Sanna, 9 punti realizzati ma soprattutto grande personalità nella gestione della palla.

Uisp. Buona la prima per coach Daniele Cossu, il suo esordio in panchina corrisponde ad una vittoria. Il successo dei Rossi della Riviera del Corallo arriva di misura e dopo un tempo supplementare, rischiando così di buttare al vento tutto il lavoro svolto in una gara in cui sono arrivati anche in vantaggio di 17 lunghezze. Partenza equilibrata, la Gabetti capitanata da Francesco Costantino da un lato trova abbastanza facilmente il canestro e dall'altra dimostra qualche limite difensivo di troppo. La svolta nel terzo quarto quando grazie alla zona gli algheresi volano fino al +17 ma nell'ultimo periodo Fenix, complice un ingiustificabile blackout ospite, trascinata da Corcini mette a referto un parziale record e con due triple finali riacciuffa il pareggio. Extratime punto a punto ma poco brillante, deciso in favore dei Rossi da due liberi e palla recuperata di Roberto Bassu.



I numeri.

Promozione Maschile FIP: Pallacanestro Tavolara Olbia 41 - Gabetti Pallacanestro Alghero 63.

Pallacanestro Tavolara Olbia. Mulas 12, La Greca 2, Gaias 3, Moretti 3, Cantelli 2, Pinducciu 9, Tilocca, Ortu 8, Alvarez 2.

Gabetti Pallacanestro Alghero: Mongile, Nieddu S. 5, D'apello 6, Moretti 2, Nieddu G. 11, Furesi 8, Zanza 10, Sechi 8, Sanna 9, Sissoko 4. Allenatore Cardone.



Open Uisp Sardegna: Gabetti Pallacanestro Alghero 72 – Fenix Sassari 70.

Gabetti Pallacanestro Alghero: Bassu 16, Ibba 13, Obinu 2, Tedde 1, Costantino 9, Zinchiri 5, Battara 6, Carta 9, Stradijot 10, Palomba n.e, Angioj1, Giglio n.e. Allenatore Cossu.



Fenix Sassari: Corcini 34, Murgia 7, Anselmi, Serra 1, Sias 5, Sassu 3, #9 Casu P., #14 Casu P. 2, Piu 6, Isolato 5, Kaszuba 5, Carta 2. Allenatore Ruggiu.