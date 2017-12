Approvazione del progetto definitivo ultimo tratto 291, soddisfazione del sindaco di Alghero

Riportiamo una breve dichiarazione del sindaco di Alghero, Mario Bruno, che accoglie con particolare soddisfazione l'approvazione del progetto definitivo della Sassari-Alghero da parte del Cda dell'Anas



"Grande soddisfazione per l'approvazione da parte del Cda dell'Anas del progetto definitivo per la realizzazione dell'ultimo tratto della strada statale 291 “della Nurra”, da Alghero a Sassari, e del collegamento con l’Aeroporto internazionale. Si tratta di un'opera attesa e strategica, fondamentale per l'economia e lo sviluppo del territorio, i cui ultimi due lotti rimanenti - il primo (dalla città di Alghero a Olmedo) e il quarto lotto (collegamento tra il bivio di Olmedo e l’Aeroporto) - prima inseriti nella Legge Obbiettivo ma definanziati dal Governo Berlusconi nel 2011, sono rientrati nello Sblocca Italia e finanziati nel 2015 grazie all'opera fondamentale del segretario del Cipe Luca Lotti, del Ministero delle Infrastrutture e della Regione Sardegna. Si tratta di un risultato importante, raggiunto con l'azione instancabile dell'Amministrazione locale che ha sempre sostenuto e coordinato le diverse fasi della progettazione. Con l’approvazione odierna del progetto definitivo, l'iter prevede adesso l’acquisizione del parere Cipe, la successiva fase di progettazione esecutiva e la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori che comprenderanno anche gli innesti con la nuova Circonvallazione, i cui lavori partiranno nel 2018."