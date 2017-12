Ittiri. La bottega dei teatranti presenta A.A.A. Babbo Natale cercasi

Come tutte le rassegne teatrali anche Eco di Risate è giunto al suo termine chiudendo in bellezza venerdì 22 dicembre alle ore 18.00 con lo spettacolo per bambini A. A. A. Babbo Natale Cercasi della compagnia La Bottega dei Teatranti. Cosa succederebbe se Babbo Natale perdesse la memoria? I doni che i bimbi di tutto il mondo aspettano, e che danno al Natale la sua atmosfera magica e inconfondibile, potrebbero non arrivare mai. Per fortuna il nostro protagonista non è solo, ma circondato dai suoi amici elfi che con entusiasmo si dedicano alla festa più importante dell’anno. Questa storia ci porta nel mondo incantato di Santa Klaus, popolato di creature affascinanti e meravigliose, come gli elfi del Natale, ma anche malvagie e vendicative, come la Strega Malefica che tenterà di sabotare la festa. Una corsa contro il tempo in cui sarà anche fondamentale il ruolo della Befana, che con la sua saggezza e bontà di spirito aiuterà i piccoli elfi a far ritrovare il senno a Babbo Natale giusto in tempo per consegnare i doni e regalare ai bambini di tutto il mondo quell’ineguagliabile momento di felicità che è il Natale.