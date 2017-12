Alghero. Arresti domiciliari per la badante aggressiva: contestato il reato di "tortura"

Nella tarda mattinata di ieri, personale del Commissariato P.S. di Alghero ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Sassari, nei confronti di una donna, residente ad Alghero, per il reato di tortura.La misura restrittiva applicata dall’A.G. è stata emessa a seguito di un’attività di indagine posta in essere dagli agenti del Commissariato che nello scorso mese erano intervenuti presso un’abitazione della città catalana, a seguito di una segnalazione di maltrattamenti nei confronti di una persona anziana, costretta a letto per una semiinfermità. In quell’occasione gli operatori avevano appurato quanto accaduto all’interno dell’appartamento, dove la donna oltre ad avere la custodia cura ed assistenza della persona anziana, svolgeva l’attività di badante. La vittima, è stata ritrovata seminuda e ricoperta di feci su tutto il corpo. La donna era stata denunciata in stato di libertà per maltrattamenti, ma a seguito di una copiosa informativa prodotta dagli agenti del Commissariato, anche sulla base delle testimonianze dei parenti dell’anziano, che hanno confermato le violenze e le minacce gravi, poste in essere con crudeltà dalla badante nei confronti del loro congiunto nell’arco di 5 mesi, ha fatto sì che l’autorità giudiziaria emettesse il provvedimento restrittivo nei confronti della donna, ipotizzando il reato più grave di tortura. Una volta eseguite le formalità di rito, la donna è stata accompagnata presso il proprio domicilio dove dovrà permanere a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente.