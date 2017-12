"Sono studente anch'io" L'Università di Sassari e l'Ente nazionale sordi scelgono l'ironia

Dove non arrivano le parole, ci sono le immagini e dove non arrivano altri linguaggi, ci pensa l'ironia a veicolare i messaggi. Per questo la Commissione di Ateneo per le problematiche degli studenti disabili e DSA dell'Università di Sassari ha sposato un progetto realizzato da alcuni studenti ed ex studenti del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell'Ateneo e dall'Ente Nazionale Sordi (ENS). #SonoStudenteAnch'io è il nome del progetto che dà il titolo a un video ambientato in una vera aula universitaria, scritto, diretto e interpretato da Claudia Porcu, laureata dell'Università di Sassari non udente e referente locale dell'ENS.Il video, in circa 5 minuti, racconta la grottesca lezione di un docente che, nonostante le richieste di una studentessa sorda, proprio non è in grado di farsi capire. Non serve urlare (anzi, un volume troppo alto interferisce con l'apparecchio acustico), è sufficiente farsi leggere le labbra. Più facile a dirsi che a farsi, e alla fine la studentessa è costretta ad abbandonare l'incomprensibile lezione, perdendo la sua "battaglia" quotidiana.Alla realizzazione del video, sottotitolato in inglese, hanno collaborato Antonello Sanna, Yuri Palermitano, Bastiano Sechi, Leonardo Sini, Emma Bird, Carlotta Dettori, Olga Porcu, Francesca Galleu, Stefania Scanu, Cristina Marongiu, Loris Canu, Elena Pais, Carla Capitta, oltre al professor Daniele Porcheddu, delegato del Dipartimento per le problematiche degli studenti disabili, che ha creduto fortemente nell'iniziativa.Il progetto #SonoStudenteAncheIo, #I'mAStudentJustLikeYou ha dato vita a una pagina Facebook che raccoglie informazioni e testimonianze utili:Il video è pubblicato sul sito web dell'Università di Sassari, nella pagina dedicata ai servizi per gli studenti disabili e con Dsa https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/studenti-disabili e sul canale Youtube "UnissTube" al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=dv3zD2slml8&feature=youtu.be