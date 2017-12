Avvico pubblico per esperti nel settore "Musei e Sistemi territoriali"

Il Polo Museale della Sardegna ricerca un esperto senior in tema di ricerche e analisi nel campo del patrimonio culturale, materiale e immateriale. E’ stato pubblicato nel sito ufficiale del Polo www.musei.sardegna.beniculturali.it, un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti per l’affidamento, mediante procedura selettiva, di servizi relativi al programma MuSST #2 – Musei e sviluppo dei sistemi territoriali per l’anno 2018. Le domande di adesione dovranno pervenire entro e non oltre le 11.00 del 30.12.2017. L’adesione al presente avviso dovrà essere inviata solo ed esclusivamente al seguente indirizzo: mbac-pm-sar@mailcert.beniculturali.it. Le informazioni relative all’avviso pubblico sono reperibili al seguente link:http://musei.sardegna.beniculturali.it/bandi/manifestazione-dinteresse-per-la-costituzione-di-un-elenco-di-professionisti-per-laffidamento-di-servizi-relativi-al-programma-musst-2-musei-e-sviluppo-dei-sistemi-territoriali/Per ulteriori dettagli si può consultare la pagina dedicata al progetto al seguente link:Per tutte le informazioni utili si può contattare l' ufficio Mostre, Marketing e Concessioni al numero di telefono 070 3428262 o scrivere una mail a pm-sar.mostre@beniculturali.it