Un nuovo consiglio direttivo per l’associazione del cinema

Rinnovato nel gruppo dirigente, più attento ai giovani, sempre più impegnato nel valorizzare il cinema come risorsa economica e culturale, e rappresentativo di tutto il territorio regionale, Moviementu-Rete Cinema Sardegna esce riorganizzato dalla sua assemblea annuale svoltasi lo scorso sabato a Bauladu. L’organismo, che raggruppa una parte molto consistente degli operatori del cinema in Sardegna, è ora presieduto da Stefano Cau, sceneggiatore, diplomato alla Scuola Holden di Storytelling e Performing-Arts con sede a Torino.



Il neo-presidente eletto dall’assemblea, ha espresso l’impegno di agire in continuità con le politiche della gestione precedente, ha sottolineato quello che già è stato fatto: l'apertura di un importante dialogo con le istituzioni che sta dando buoni risultati, e la necessità di stabilizzare quelle risorse che supportano la realizzazione di film, festival e formazione sul territorio, e conseguentemente tutto lo sviluppo della filiera sarda. Ha, infine, ribadito l'importanza di regole certe e codificate per l'accesso ai tutti i servizi per il cinema.



Accanto a Stefano Cau, alla guida dell’associazione ci sono Enrico Pau (regista), Giulia Camba (fotografa e filmmaker), Andrea Mura (documentarista e direttore di festival), Simone Murru (macchinista), Michele Sini (direttore di produzione) e Valentina Spanu (filmmaker).



Un composizione del gruppo dirigente variegata, espressione delle diverse professionalità della filiera cinematografica e audiovisiva e di tutto il territorio regionale, con una particolare apertura verso chi si sta affacciando alle professioni del cinema evidenziata dalla presenza delle giovani Spanu e Camba, e alla stessa presidenza di Cau. Moviementu è diventata negli anni in Sardegna la più grande associazione che riunisce i lavoratori che operano nel settore cinema dimostrando di essere un importante interlocutore delle istituzioni e combattendo impegnative battaglie a sostegno dello sviluppo del comparto.