Notte bianca a Ploaghe

Si terrà venerdì 22 dicembre la Notte Bianca di Ploaghe, una serata di festa prevista nel ricco programma di "Nadale in Piaghe 2017". Dalle ore 19:00 lungo il Corso G. Spano e fino alla Piazza San Pietro ci saranno musica - con diversi gruppi che si esibiranno - intrattenimento a cura del gruppo folk S. Manca di Ploaghe, animazione e degustazione di prodotti tipici organizzate dalle associazioni e comitati locali, col patrocinio del Comune e partecipazione della Pro Loco. La serata era originariamente prevista per il 15 del mese ma le condizioni atmosferiche hanno reso necessario un rinvio della manifestazione. Nel frattempo il calendario delle manifestazioni prosegue con la mostra di arte contemporanea aperta tutti giorni, escluso i festivi, dalle ore 16.30 alle 19.30 presso il Convento dei Cappuccini in Via Pietro Salis mentre il prossimo venerdì 5 gennaio, Chiesa di San Pietro Apostolo, ore 19.00 ci sarà il Concerto dell'Epifania “Cantende a s'Istella” organizzato da "Su Coro de Piaghe" - diretto dal Maestro Piero Concu con la presenza di cori provenienti dal resto dall'isola - e il prossimo sabato 6 gennaio, Chiesa di San Pietro Apostolo, ore 19.00 Concerto di Natale Banda Musicale di Ploaghe diretta dal Maestro Antonio Garofalo.