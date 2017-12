News dal comune di Sassari: conferimento rifiuti e aperture straordinarie del mercato civico

Conferimento dei rifiuti. Le piattaforme private per la raccolta e lo smaltimento di carta e plastica resteranno chiuse alcuni giorni durante le festività. Questo comporterà che dal 24 al 26 dicembre ci potranno essere alcuni disagi nel ritiro dei rifiuti dai cassonetti stradali, mentre il servizio porta a porta seguirà regolarmente quanto previsto dal calendario. Al fine di mantenere Sassari decorosa anche in quei giorni, l'Amministrazione comunale chiede la collaborazione di tutti i cittadini e cittadine affinché riducano quanto possibile in quelle giornate il conferimento nei cassonetti. In particolare la plastica sarà ritirata per l'ultima volta sabato mattina, 23 dicembre, e la carta il 22 mattina, prima della pausa festiva. Nei casi in cui non sia possibile evitare il conferimento, è necessario che gli imballaggi siano ridotti di volume con molta attenzione e cura.



Aperture straordinarie mercato civico. In occasione delle festività natalizie il nuovo mercato civico aprirà anche venerdì 22 e 29 dicembre dalle 8 alle 18; sabato 23 e 30 dicembre dalle 8 alle 17; domenica 24 e 31 dicembre dalle 8 alle 15.