Sassari, la Torres in visita al reparto di Pediatria

La Torres ripristina una tradizione legata alle iniziative sociali che hanno sempre accompagnato, in passato, il lato prettamente agonistico e che sono proprie dello storico simbolo sportivo cittadino.



In prossimità delle festività natalizie questa mattina la delegazione rossoblù, dirigenti e squadra, ha fatto visita al reparto di Pediatria delle Cliniche San Pietro dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari.



La squadra ha incontrato uno per uno i piccoli degenti, con un rossoblù nei panni di un babbo Natale d’eccezione che ha portato giocattoli e gadget ai bambini e ai loro genitori. Un momento di emozione e di spensieratezza per i piccoli che hanno potuto giocare con i calciatori, fare foto e scambiarsi gli auguri di Natale.



La clinica è centro di riferimento per il nord-Sardegna per l’oncoematologia pediatrica, ospita anche il centro antidiabetico per insulino dipendenti, svolge attività di educazione alla famiglia, servizio di Day Hospital e servizio scolastico nella sala giochi o nelle sale di degenza dei piccoli pazienti.



La Torres ringrazia infermiere, maestre, responsabili del reparto diretto dal prof. Roberto Antonucci per averci accolto e per i sorrisi che regalano ogni giorno ai bambini e alle famiglie che stanno vivendo un momento di difficoltà.