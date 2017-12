A Sassari nasce l’Enjoy privè: un disco pub da telefilm

Musica, sketch, cabaret, costumi, un intero corpo di ballo e un palco futuristico più facile da vedere che da descrivere. Dalla passione di tre giovani intraprendenti nasce nel cuore della città “L’Enjoy prive”, un locale, o meglio un’idea originale, un esperimento mai tentato a Sassari per accogliere ogni sera, dal giovedì alla domenica, spettacoli di intrattenimento con band, dj, ballerini e artisti.



L’idea è tutta di Marcello Mannu, 25 anni, imprenditore-artista con alle spalle le esperienze di Clamarò e Tritus, nondimeno coreografo, ballerino e scenografo che ha il desiderio di trasformare i suoi sogni in una realtà di successo: portare in via Roma 6 un locale come quelli che si vedono nei telefilm.



«Ma in giro per New York o Londra nessun disco pub è stato capace di ispirarmi al cento per cento – spiega l’imprenditore –. Così ho creato un ambiente che in buona misura è frutto della mia fantasia, dove ogni dettaglio è studiato per divertirsi: questo significa enjoy».



Niente sedie o tavolini quindi, ma due ampie sale (una per fumatori) dove ogni minuzia esiste per dare vita all’atmosfera ideale allo svago e al movimento, uno stimolo per chi ha voglia di ballare già dopo cena con musica d’animazione, reggaeton, hip hop e latino.



L’idea di Marcello, che è coadiuvato dai fratelli Claudio e Roberta, è una bella scommessa in un momento in cui non si parla d’altro che di crisi. L’iniziativa svilupperà un piccolo indotto di una trentina di lavoratori, tra sicurezza, barmen, barladies, personale di sala e animazione come dj o tecnici del suono.



I decibel? Niente paura, nulla è sfuggito alle menti degli organizzatori. Le pareti sono state completamente insonorizzare, praticamente blindate, per vivere la musica a tutto volume senza arrecare disturbo al vicinato. L’appuntamento d’inaugurazione è per giovedì 21 dicembre alle 22 in via Roma.