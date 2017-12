Musica ad Alghero: quattro concerti al Miramare per Natale

Il Miramare Gastro & Music Pub festeggia il Natale a suon di musica dal vivo con quattro concerti in altrettanti giorni consecutivi dal 22 al 25 dicembre. La nuova scommessa nell'intrattenimento della Riviera del Corallo punta molto sulla live music e sulla programmazione culturale. Il week-end appena concluso ha visto l'esibizione dei B.d.A, tributo a Vasco Rossi all'interno della rassegna Friday Tribute Night, e delle Rock-a-Bella Sister, trio vocale in stile pin-up anni '40 e '50. Due serate intense, la prima passata a cantare insieme al "Blasco sardo", Carmine Cardia, e la sua band e la seconda a ballare rock'n'roll e respirare un'epoca passata grazie a Mademoiselle Cherry Moon, Lady Satin e Miss Ellen Van De Kamp.



Il calendario degli eventi del pub affacciato sulla passeggiata di Alghero propone da qui alla fine dell'anno otto concerti di cui quattro tra questo fine settimana, la Vigilia e Natale.

Venerdì 22 va in scena la terza tappa del "Friday Tribute Night", la rassegna musicale dedicata alle migliori tribute band made in Sardinia ospita “Alessandro Azara Quartet” in un meraviglioso omaggio al grande Rino Gaetano. Il tributo in questi anni ha girato praticamente tutte le piazze della Sardegna e torna ad Alghero dopo anni di assenza. Il sabato del Miramare, il giorno successivo 23 dicembre, porta sul palco “La pillola”, longeva band sassarese che si appresta a spegnere le candeline del diciottesimo compleanno. Mentre gli ospiti della Vigilia arrivano direttamente dalla Gallura, gli Hollywood Band con il proprio suono granitico da un lustro ormai fanno ballare club e piazze dell'Isola intera. L'ultimo appuntamento musicale si svolge il giorno di Natale, Chistmans Day in live con i Puro Malto featuring Barbara Sanna, per la prima volta ad Alghero il progetto nato a suon di qualità artistiche dall'incontro tra lo storico trio e la celebre pianista e cantante.



Tutti gli eventi del Miramare Gastro & Music Pub sono rigorosamente ad ingresso libero e il locale tra la via Carducci e il lungomare Dante è dotato di un prelibato sevizio di cucina.