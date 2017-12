Alghero. Fermati due uomini con permesso di soggiorno falsificato e patente contraffatta



Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’intensificazione dei dispositivi di vigilanza e sicurezza aeroportuale disposti, di intesa con la Questura di Sassari in occasione delle festività natalizie e di fine anno, il personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Alghero, ha denunciato alla Procura della Repubblica di Sassari, due cittadini nigeriani per concorso in falsità materiale di una patente di guida italiana e di un permesso di soggiorno, nonché uno dei due anche per sostituzione di persona.

Uno dei due nigeriani, A.L., rintracciato presso l’aerostazione di Fertilia, aveva cercato di imbarcarsi sul volo per Milano, munito di un permesso di soggiorno falsificato.

I successivi controlli e accertamenti effettuati dalla Polizia, hanno permesso di rinvenire anche una patente di guida contraffatta anch’essa sottoposta a sequestro insieme al permesso di soggiorno.

La persona fermata, è stata quindi denunciata anche per sostituzione di persona, rilevato che la stessa aveva falsificato i documenti, cercando di farsi passare per un altro nigeriano, anch’esso residente in Italia.

Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi al fine di verificare le metodologie e le modalità di contraffazione dei documenti rinvenuti, anche con l’interessamento di alcune Questure della penisola competenti per le provincie nelle quali i due denunciati risultano avere residenze o domicili.