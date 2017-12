Sennori. Consiglio comunale bollente. L'opposizione : "Vogliono metterci il bavaglio"

I consiglieri dell'opposizione Melania Cossu, Francesca Nonna, Uccia Paschino, Salvatore Porru e Antonio Canu denunciano con un comunicato stampa il modus operandi della maggioranza in consiglio comunale che secondo loro "secreta" atti amministrativi e "nasconde" atti pubblici.







"Ennesimo tentativo di limitare la possibilità ai Consiglieri Comunali di esercitare il proprio ruolo di collaborazione, partecipazione e anche di controllo dell’amministrazione Comunale. La proposta della Giunta Comunale è quella di modificare il regolamento di accesso agli atti dei Consiglieri Comunali con l'intenzione chiara e palese di impedire la verifica e la consultazione di una serie di atti utili all' espletamento del mandato dei consiglieri comunali.

In particolare, essi intendono secretare (ossia rendere segreti) tutta una serie di atti che riguardano importanti procedure amministrative, ledendo in tal modo il diritto di ciascun Consigliere Comunale (sancito dalla legge 267 del 2000 all’art 43) di prendere visione di tutti gli atti del Comune senza alcuna negazione, con l’unico vincolo del segreto della diffusione nei casi specifici previsti dalla legge. Ma ancor di più, tale presa di posizione da parte dell'amministrazione, sarebbe contraria ai principi di trasparenza e pubblicità degli atti pubblici garantiti, avvallati e sanciti da constante giurisprudenza che ribadisce in più occasioni il nostro diritto di conoscenza di qualsiasi atto senza vincolo di quantità e notizia.

Allora la domanda nasce spontanea: che cosa hanno da nascondere? Qual é l'urgenza di modificare tutto il titolo V del regolamento in questione? Ci chiediamo se con tale decisione il sindaco e la giunta vogliano impedirci di sapere, ad esempio, quali siano i risultati degli accertamenti da parte della magistratura con riferimento alle tante indagini che coinvolgono la passata e l’attuale Amministrazione Comunale...

La nostra è una vera e propria denuncia, un ennesimo richiamo al rispetto della legge e del ruolo di noi Consiglieri Comunali di minoranza. Difatti, l'Amministrazione Comunale, con un disegno strategico ad hoc, già in passato ha modificato tutti i nostri tempi d'intervento in Consiglio comunale al fine di impedirci di esprimere liberamente i nostri pareri, opinioni, sollecitazioni e anche rimproveri. Uno, tre o cinque sono i minuti che abbiamo a disposizione per esprimere il nostro punto di vista su materie a volte particolarmente complesse. Ci vogliono mettere il bavaglio!!! Veniamo visti come un fastidio e un intralcio alla loro azione di governo del paese, dimenticando che anche noi siamo rappresentanti ed espressione della volontà popolare. Per limitare ancor di più l’esercizio del nostro mandato, in aggiunta a quanto appena enunciato e per completare il loro progetto, avviene che l’A.C. infastidita dagli accessi agli atti fatti dai Consiglieri Comunali di minoranza, impone ulteriori limiti riservandosi di secretare e rigettare le richieste degli stessi Consiglieri, con motivazioni generiche e non legittime.

La loro evidente intenzione risulta palese già dai lavori della Commissione consiliare regolamenti, nella quale la maggioranza guidata dal Sindaco Sassu, oltre ad aver intimidito e minacciato alcuni Consiglieri presenti, ha inoltre dichiarato la loro volontà di impedire qualsiasi dialogo con noi in quanto, a loro dire, alcuni Consiglieri di minoranza avrebbero utilizzato questi documenti per fare esposti in procura; denunce di cui l’Amministrazione, a loro dire, sarebbero a conoscenza avendole viste e lette.

Chiediamo pertanto all’Amministrazione Comunale di ritirare questa proposta di nuovo Regolamento che rappresenta un vero e proprio sopruso dei diritti dei Consiglieri. Chiediamo rispetto della legge e del nostro ruolo".