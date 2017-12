Alghero, vigilia di Natale tra concerti, mercatini e spettacoli per bambini

Sarà un fine settimana ricco di eventi per la città di Alghero alla vigilia del Santo Natale e inseriti nel calendario “Més Que un Mes” a cura del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. Proseguono le mostre e i mercatini ospitati nelle torri di Porta Terra (Abluzionidoro di Roberto Ziranu ) e San Giovanni ( Pastors e Ovelles, fotografica di Joan Mayoral ) e gli Atelier di via Carlo Alberto e Lo Quarter.



Per la giornata di domani, venerdì 22 dicembre, mercatino gratuito dei libri presso la biblioteca comunale a cura dei volontari del Servizio Civile Nazionale. Nel pomeriggio a Fertilia, alle ore 15, corsa camminata dei Babbo Natale; mentre alle ore 18, presso la sala conferenze de Lo Quarter, proiezione del documentario di Sergio Naitza “Dalla quercia alla Palma: i 40 anni di Padre Padrone” a cura della Società Umanitaria di Alghero. Nella serata di domani, alle ore 20.30 presso la Torre di Sulis, “Fit uan die de iberru, mala e fritta… Contos de Pasca de Nadale”, letture e canti a cura del Coro de Iddanoa Monteleone. Infine, alle ore 21 al Teatro Civico, la rappresentazione teatrale “Una signora Costituzione. Settant'anni e non li dimostra”di Tonino Budruni.



Sabato e domenica ancora giornate ricche di eventi: Mercatino sotto i portici a Fertilia, Viaggio nella Preistoria ad Anghelu Ruju ( sabato ore 10.30 ), “Benvenguts a la Plaça de Santa Maria” con musica, aperitivi e ristorazione nella piazza fronte la Cattedrale di Santa Maria, Mamatita Festival con i Musicalti ( sabato ore 17 ), Musica dai balconi a cura di Raimondo Dore, Cants de Llum ( sabato a Santa Maria La Palma; domenica nelle Chiese di Guardia Grande e Maristella ). Nel pomeriggio di sabato, alle ore 15.30, presso l'ex Mercato Ortofrutticolo di via Sassari, appuntamento con la “Focaccia di Babbo Natale” , laboratorio e animazione per bambini a cura della RM Management.



Sabato sera la prima del progetto JazzAlguer e il concerto “Altissima Luce” con la partecipazione di Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura, Marco Bardoscia, Michele Rabbia, Orchestra da Camera di Perugia, Coro “Armonioso Incanto” di Perugia con Franco Radicchia.