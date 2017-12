Ploaghe sceglie il riciclo per addobbare i propri spazi pubblici in occasione del Natale

Anche quest’anno il Comune di Ploaghe ha deciso di addobbaree decorare simpaticamente i propri spazi usando materiali da riciclo. Dopol’esperienza dello scorso anno in cui tante volontarie hanno creato leluminarie con bicchieri e bottiglie di plastica riciclate si è passatoquest’anno agli alberi di natale ed ai pupazzi di neve che rallegrano ecolorano alcune zone del paese. Al posto dei bicchieri quest’anno sono statiutilizzati degli pneumatici, gentilmente sono stato messi a disposizione daalcune attività locali, che debitamente pitturati hanno consentito di creare lecomposizioni richieste. Grazie a vernici apposite, fiocchi, scampoli di stoffa,colla e tanta fantasia le volontarie hanno sapientemente messo insieme tuttigli ingredienti per realizzare delle piccole opere d’arte molto apprezzate inpaese. Il tutto sempre grazie al lavoro del Centro di Aggregazione per anzianigestito dalla Coop. Bisos che come lo scorso anno ha risposto presente allarichiesta dell’amministrazione comunale di provare a creare degli addobbinatalizi. Grazie a tutorial su internet, ricerche varie ed un po’ di inventiva sonotanti gli oggetti che possono essere creati con materiali da riciclare e chepossono avere una seconda vita in grado di abbellire gli spazi pubblici a costopraticamente zero. Anche le luminarie create l’anno precedente sono state utilizzatequest’anno nella piazza principale, secondo la logica del recupero e delriutilizzo. Questi addobbi vanno a sommarsi al suggestivo proiettore cheillumina la facciata della chiesa di San Pietro e che compone la scritta augurisulla parete nonché alle luminarietradizionali che decorano le zone vicine alle due chiese principali del paese.