Alghero. A teatro va in scena "Signora Costituzione"

In occasione del 70° anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana, va in scena ad Alghero la prima assoluta della rappresentazione teatrale “Una signora Costituzione. Settant’anni, e non li dimostra”. La rappresentazione, che rievoca il processo di formazione della nostra Carta fondamentale e il contributo fornito dai “Padri Costituenti” ad un edificio giuridico che, ancora oggi, rappresenta il vero e, forse, unico collante del popolo italiano, consentirà agli spettatori di ripercorrere quel momento democratico del nostro Paese, riassaporando il clima politico e sociale di quegli anni. Oggi, venerdì 22 dicembre, presso il Teatro Civico di Alghero, proprio nel giorno (e nell'ora) della storica firma (alle 21), in scena lo spettacolo di Antonio Budruni, inserito nel lungo cartellone di manifestazioni del Cap d'Any a l'Alguer realizzato con il contributo della Fondazione Alghero e il coinvolgimento di numerose associazioni.