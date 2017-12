Sassari, interventi sul verde pubblico

Sono vari gli interventi programmati e già eseguiti in tutto il territorio comunale sul verde pubblico. Tra questi, i più importanti riguardano le attività di valutazione della stabilità degli alberi e la messa in sicurezza con potature o abbattimenti nei cortili di edifici scolastici e altre strutture comunali e nei viali. Sono state tagliate le 23 palme attaccate dal punteruolo rosso che, per il loro stato di salute, rappresentavano un pericolo. Eliminate le situazioni di rischio, l’obiettivo successivo è stato quello di sostituire le piante con nuove essenze. Proprio in questi giorni è stato affidato il servizio di “ricostituzione delle alberate”, che prevede la messa a dimora di 60 nuovi esemplari. Mentre 4000 piante tra ciclamini e viole abbelliscono la città per queste festività.



«Nessun abbattimento è eseguito con superficialità o leggerezza di valutazione. Anche le piante hanno un ciclo vitale definito da un inizio e da una fine: quando si esegue un abbattimento, purtroppo, significa che si è arrivati al termine». Il settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari spiega il perché alcuni alberi siano stati abbattuti negli ultimi mesi e aggiunge: «Eliminate le situazioni di pericolo, si procederà a piantare nuove essenze».



A novembre, è stato affidato a un professionista l’incarico di sviluppare una valutazione della stabilità su 290 alberi, al fine di programmare le necessarie potature o, nei casi più gravi, gli abbattimenti. Si inizia con le piante presenti nelle zone critiche, cioè quelle più frequentate. Si parte con un controllo dei difetti e della stabilità della pianta. Le piante sono così classificate e sottoposte o alle necessarie cure o alla sostituzione. «Si ricorrerà all’abbattimento solo quando inevitabile, in caso di piante morte o il cui stato fitosanitario risulta gravemente compromesso» spiegano dagli uffici di via Ariosto. Si interverrà anche in 31 cortili di scuole e impianti sportivi, per un investimento di 104mila euro. Sono previste la potatura, la verifica della stabilità e l’eventuale abbattimento degli alberi che costituiscono pericolo. Saranno inoltre sagomate le siepi lungo le recinzioni dei cortili e i viali pedonali.



È in corso anche un appalto di manutenzione straordinaria delle vie alberate cittadine, che contempla l’abbattimento di 156 alberi non più vitali e di 24 palme infette, la potatura di 499 alberi, di 14 palme e delle siepi, per un'estensione complessiva di 654 metri. Saranno inoltre sostituiti 350 alberi delle ultime Giornate dell’Albero in 6 “Parchi UnoxDieci”, oltre alla realizzazione degli impianti di irrigazione per circa 30mila metri quadrati.