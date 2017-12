Natale amaro per la Torres

di SSN

Ancora una sconfitta esterna per la Torres nel campionato di Eccellenza. Stavolta i sassaresi perdono per 2-1 sul campo di Monastir contro la Kosmoto. Tutte le reti nella ripresa: dopo 5' il vantaggio di Muzzu. Al 20' arriva il raddoppio di Anedda. A poco serve la rete della bandiera di Sarritzu, a gara virtualmente conclusa, con la Torres peraltro ridotta in dieci per l'espulsione di Merenda.

A parziale scusante della sconfitta per la formazione di Tortora, le numerose e pesanti assenze per squalifiche e infortuni.