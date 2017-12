Concerto di Natale, Mauro Uselli a San Francesco per chiudere ad Alghero un anno di grandi successi

L’atmosfera natalizia del “Flauticello” del maestro Mauro Uselli ha letteralmente rapito il pubblico del Complesso San Francesco. Sala gremita di appassionati, cultori della musica classica, fans dell’artista, un graditissimo regalo di Natale che Uselli ha voluto dedicare ai suoi concittadini per questo fine anno baciato da numerosi successi internazionali. “Suite per flauticello” è piaciuto molto; gli studi sulle famose “suite” di Bach hanno riscontrato un enorme successo. L’azzardo di trascrivere i virtuosismi musicali del ‘700 e adattarli al suo flauto traverso si è rivelato vincente. Non è facile pensare ad un concerto natalizio su musiche barocche al flauto, ma la fantasia di Mauro Uselli e la sua infinita voglia di studiare realtà musicali diverse, lo hanno premiato. “Suite per flauticello” sarà replicata nei prossimi concerti in giro per la Spagna: parliamo di una originalissima interpretazione dell’opera più significativa per strumento solo, scritta da Bach due secoli e mezzo fa, una fusione di suoni barocchi e contemporanei, carichi di sentimento. E il Natale algherese è stato ascoltato anche attraverso la musica del maestro, che non finisce mai di ammaliare e stupire. Applausi, ma con un po di nostalgia perché Uselli a Gennaio sarà già in partenza. Lo aspetta una tournèè importante, frutto del connubio artistico con Dani Janè, un cantautore chitarrista catalano con il quale ha già concertato ad Alghero. Gli appuntamenti di Mauro Uselli saranno pubblicati il mese prossimo, sia quelli in Sardegna, che all’estero.