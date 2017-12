A tutta velocità, e poi lo schianto. Muore un giovane di 24 anni nel cagliaritano

Aveva solo 24 anni E.M., un ragazzo di Quartu, che si è schiantato contro il pilastro in cemento del cavalcavia prima dello svincolo per la statale 554 a Quartucciu. Secondo alcune indiscrezioni ancora da confermare , pare si tratti di un 'azione volontaria. I parenti del ragazzo lo stavano cercando tutto il giorno. Così la moglie, con i suoi due figli. Ma ieri sera il giovane ha deciso di correre a tutta velocità, senza fermarsi. Intorno alle tre e mezza del mattino, un'automobilista si è accorto della macchina schiacciata sul pilastro e ha chiamato i soccorsi. Il ragazzo era già morto, il suo cuore si è fermato nel momento dello schianto. Secondo indiscrezioni anche queste al vaglio degli inquirenti pare che il ragazzo avesse confidato alla compagna di volerla fare finita. Ieri, nel giorno di Natale, l'accaduto. Gli accertamenti proseguiranno per capire se si tratti realmente di un gesto volontario.