La Dinamo Sassari contro la Reyer Venezia per continuare a correre

di SSN

Dodicesima giornata di andata di Lega A e la Dinamo si fa un romantico giretto natalizio in gondola contro i Campioni d'Italia della Reyer Venezia. Non è un momento particolarmente semplice per i lagunari che pur con gli stessi punti in classifica arrivano a questa sfida in un periodo tutt'altro che semplice.



Al Taliercio sarà battaglia: le due formazioni finora hanno gli stessi punti frutto di 7 vittorie e 4 sconfitte ma arrivano con stati d'animo decisamente differenti. Voglia di riscatto contro grande euforia.



I sassaresi ne hanno messe e a segno di vittorie bene 7 nelle ultime 8, Bcl inclusa, mentre la formazione del tecnico De Raffaele ha un striscia negativa ancora aperta (3 in stagione e altrettante in Champions) e teme tremendamente la banda sassarese che arriva con quattro vittoria di fila in campionato.

Per una gara che si preannuncia spettacolare e ricca di colpi di scena.