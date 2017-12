PUL, stesse opportunità anche a nord di Fertilia

I comitati di Borgata di Guardia Grande - Corea, Sa Segada - Tanca Farrà, Maristella scrivono una nota nella quale evidenziano le potenzialità del territorio del Parco di Porto Conte:



Nell'ottica di una valorizzazione armonica di tutto il territorio di Alghero chiediamo all'Amministrazione Comunale di fornire opportunità di sviluppo anche sulle coste a nord di Fertilia. Una valorizzazione che passa anche da un Piano di Utilizzo dei Litorali che preveda la possibilità di offrire ai fruitori del territorio quei servizi necessari a un'esperienza di vacanza completa. Porto Conte non può essere più discriminato e deve finalmente prendersi il ruolo che gli spetta di Parco Naturale più affascinante della Sardegna. Ne ha tutte le caratteristiche in quanto la natura ci ha regalato un comprensorio meraviglioso che tuttavia può e deve essere valorizzato consentendo investimenti in servizi allo scopo di garantirne la fruizione ottimale, senza se e senza ma. Negli ultimi anni si è notato un cambiamento radicale, in positivo, relativamente alla gestione del Parco: auspichiamo che l'Amministrazione Comunale prosegua nella sua opera di incremento delle dotazioni, in termini di opportunità, a favore dell'intera area. Senza dubbio i margini di miglioramento sono molto ampi.