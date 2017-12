Esplode un'ordigno davanti all'abitazione di una donna a Pula

L'abitazione di una donna di 52 anni di Pula è stata danneggiata da una forte esplosione avvenuta nella notte a causa di un ordigno. L'attentato non ha ancora una spiegazione. I carabinieri di Cagliari, che stanno seguendo le indagini, non escludono alcuna pista; si cercano i presunti colpevoli e sopratutto il movente di questo atto intimidatorio. Fortunatamente l'esplosione non ha raggiunto il punto della casa dove la donna dormiva.