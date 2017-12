Alghero, da domani a Lo Quarter va in scena “Juri il cosmonauta”

Dopo Natale e Santo Stefano il “Mamatita Festival – la città si fa teatro” è pronto a trasportare Alghero nello spazio con “Juri il cosmonauta”. La rassegna pensata ed organizzata da Spazio-T con Comune di Alghero e Fondazione Meta sotto la direzione artistica di Chiara Murru è inserita nel programma di “Mès que un mes” per il “Cap d'Any”, il Capodanno di Sardegna. Da domani 28 dicembre e fino al 7 di Gennaio a Lo Quarter di Alghero va in scena “Juri il cosmonauta” di e con Giorgio Bertolotti per la regia di Petr Forman. Juri è un esploratore intergalattico ma è soprattutto un clown che viaggia tra le stelle in compagnia dei suoi spettatori, tutti all'interno de “Liglù”, un luogo un po' navicella spaziale e un po' chapiteau. Varcare la soglia de “Liglù” è come cominciare un viaggio nel quale lasciare a casa la frenesia per perdersi nell'ironia e nella lentezza del galleggiamento spaziale e poi ritrovarsi su un pianeta sconosciuto. Un nuovo universo tutto da scoprire, in cui riflettere sulla solitudine ma con grandi risate lungo un viaggio di rara bellezza. Si tratta di una performance unica al mondo ambientata in una struttura geotedica autoportante realizzata dallo stesso attore e dal regista e scenografo ceco Petr Forman, figlio di Milos Forman vincitore di due premi Oscar e ben quattro Golden Globe. La navicella spaziale parte dalla Riviera del Corallo più volte, domani e il 29 dicembre alle ore 18, mentre nei giorni 30 e 31 dicembre e 1, 5, 6 e 7 gennaio si effettueranno due viaggi, alle 16:30 e alle 19. I posti sono limitati, l'ingresso è libero ma con obbligo di prenotazione al 340.9313413. Ma il weekend dell'Epifania è particolarmente ricco di proposte: il “Mamatita Festival – la città si fa teatro” porta ad Alghero i laboratori “Teste di legno & co.” dell'associazione “Fantulin”. Il 5 gennaio in Largo San Francesco, il 6 in piazza Civica e il 7 in piazza Sulis i bambini, con il sostegno degli operatori, avranno la possibilità di creare dalla loro mani burattini con teste di legno da poter poi portar in scena e a casa.