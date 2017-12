Alghero. In strada come in pista. Macchine e moto sfrecciano incuranti dei limiti di velocità

Negli ultimi giorni, due gatti investiti che non ce l'hanno fatta, un cane ferito che potrebbe perdere una zampa e una persona investita che fortunatamente non ha riportato ferite gravi. E' il bilancio delle feste, in realtà, una situazione di pericolo che è presente tutto l'anno. Per altro, almeno dalle testimonianze degli abitanti del quartiere, in almeno due casi gli investitori hanno continuato la loro corsa incuranti dell'incidente. La via Kennedy ad Alghero, sopratutto nella parte alta, si "presta", lo scriviamo tra virgolette, a scorribande anche in pieno giorno. La parte più pericolosa parte dall'altezza del commissariato sino all'incrocio che a destra, si immette nel viale della Resistenza, e dritti a Sant'Anna, sede del comune cittadino. Nonostante la presenza del commissariato, la via Kennedy diventa una pista dove sfrecciare sino, e oltre, agli 80 chilometri. Una situazione che non è mai stata risolta, nonostante gli incidenti, le persone e gli animali investiti. Una strada di raccordo importante, che necessita di dissuasori della velocità, di illuminazione e maggior rispetto civico.