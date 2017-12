Photos for fun, decretato il vincitore del contest fotografico della 2° Cronoscalata di Tandalò

“Photos for fun”, contest fotografico legato alla 2° Cronoscalata su terra di Tandalò, una novità dell’edizione 2017 per la gara sarda che ha suscitato tanto interesse anche oltre Tirreno. Il contest aveva il compito di raccogliere le foto degli appassionati di foto sportive, della seconda edizione di Tandalò. E’ stato un vero successo di qualità e quantità (anche dalla Spagna) di foto pervenute all’ufficio stampa della Cronoscalata, con ben 28 scatti partecipanti. Durante le vacanze natalizie, la commissione ha deliberato, con la super visione del fotografo internazionale Massimo Bettiol, il vincitore del contest fotografico 2017. Non è stato facile decretare la foto vincitrice, molti gli scatti che meritavano il gradino più alto, alla fine l’ha spuntata la foto di Claudio Aresu, dal titolo: “Il calore del pubblico e del tramonto”.

Massimo Bettiol alla fine della votazione ha giustificato la scelta di questa foto con le seguenti parole: “La foto di un evento motoristico, deve esprimere l’azione, soprattutto se il pubblico è presente ed il connubio diventa intriso di colore, allora il fotografo ha espresso il suo gusto”.

Claudio Aresu, dopo aver appreso la notizia della vittoria del contest “Photos for fun”, ha dichiarato: "Cerco sempre di racchiudere negli scatti l'atmosfera della gara, anche questa volta ho cercato di raccontare l'evento a modo mio e sono onorato che sia stata scelta una delle mie immagini come vincitrice del contest di uno degli eventi più coinvolgenti della nostra isola".

La foto di Claudio Aresu verrà utilizzata per la comunicazione della 3° Cronoscalata su terra di Tandalò, in più riceverà vari gadget e una targa per il miglior scatto della seconda edizione.

Tutte le foto pervenute, faranno parte della mostra fotografica che verrà allestita durante la terza edizione di Tandalò.