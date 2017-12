Sassari. Dario Mongiovì è il nuovo dirigente della Squadra Mobile

Cambio al vertice della Squadra Mobile della Questura di Sassari.

E’ stato nominato il nuovo dirigente della Squadra Mobile, il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Dr. Dario Mongiovì.

Quarantacinquenne palermitano, il Dr. Mongiovì, dopo un’esperienza presso la Questura di Palermo, al termine della frequentazione del Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, è stato assegnato nel 2003 al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Siniscola quale dirigente. Successivamente, ha ricoperto vari incarichi; dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa, dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza a Carbonia, responsabile della Sezione P.G. presso la Procura della Repubblica del Tribunale a Cagliari e dirigente della Squadra Mobile di Oristano. Nello scorso gennaio il Dr. Mongiovì è ritornato a Cagliari per dirigere l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, fino al trasferimento alla Questura di Sassari come nuovo dirigente della Squadra Mobile.

Il Dr. Mongiovì subentra nella direzione della Squadra Mobile alla D.ssa PALA Bibiana che lo scorso 27 novembre ha assunto l’incarico di Capo Gabinetto della Questura di Sassari.