Cagliari. Società non dichiara canoni di locazione per 129 mila euro

Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate e a contrasto dell’evasione fiscale, le fiamme gialle di Cagliari e di Sarroch hanno concluso quattro controlli, di cui uno nei confronti di una societa’ di capoterra operante nel settore dell’intermediazione immobiliare e gli altri tre nei confronti di soggetti cagliaritani proprietari di immobili siti a Villasimius. L’azione dei finanzieri e’ stata orientata alla verifica della regolare dichiarazione dei canoni di locazione percepiti per la cessione di immobili. L’attivita’ delle fiamme gialle ha permesso di accertare che i controllati hanno omesso di dichiarare al fisco gli importi dei canoni di affitto percepiti per la loro locazione: complessivamente, il totale dei guadagni nascosti all’erario ammonta a 128.000 €, di cui 96.000 € in capo alla societa’ e 16.000 €, 15.000 € e 2.000 € relativi agli altri tre soggetti.