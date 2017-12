Castiadas. Tentativo d'assalto ad un furgone portavalori. Sparatoria, fucilate, banditi in fuga

Spari, concitazione, doveva essere un agguato in piena regola. In località Minni Minni, all'uscita della galleria sulla nuova orientale sarda, nei pressi di Castiadas, una banda di malviventi ha tentato di sbarrare la strada ad un furgone portavalori della Metropol. Le guardie della Metropol che guidavano il furgone hanno notato in lontananza degli uomini che posizionavano un furgone di lato in modo da sbarrare la strada e bloccare qualsiasi via d'uscita. Stando alle prime notizie pervenute, i vigilantes sono riusciti con una manovra d'accelerazione ad infilarsi nell'ultimo varco della galleria, a pochi metri dagli assalitori. In quel momento i malviventi hanno aperto il fuoco; fucilate continue al furgone blindato. Probabilmente non essendo riusciti nell'intento, si sono dileguati prima che le forze dell'ordine arrivassero sul luogo del conflitto a fuoco. E' caccia all'uomo in tutto il circondario.