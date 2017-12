Gli sparano sul muso per ucciderlo. Ma lui vuole vivere. La storia di Gegè, la storia della crudeltà

Riportiamo la triste vicenda del povero Gegè, così come ce la raccontano i volontari della lida della sezione di Olbia. Una storia triste, che dimostra ancora una volta la crudeltà dell'uomo verso gli animali. Abbiamo voluto alterare la foto di Gegè, per non urtare la sensibilità dei nostri lettori.I nostri estremi per donazione http://www.lidaolbia.it/donazioni.html