Sassari, nella notte in fiamme l'auto del presidente dell'Intergremio

Nella notte l'auto del presidente dell'Intergremio è andata a fuoco mentre era parcheggiata in Largo Monache Cappuccine al centro storico. Sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri. Le indagini sono ancora in corso per capire se si tratta di un atto intimidatorio o di un corto circuito.