Consegnate a Li Punti le chiavi degli orti urbani

Gli orti urbani del Comune di Sassari, in via Cosseddu a Li Punti, sono pronti per essere coltivati. Questa mattina il vicesindaco e assessore alle Politiche agro ambientali Fabio Pinna e l'assessore al Patrimonio Simone Campus hanno consegnato le chiavi dei 18 appezzamenti di terreno, concessi tramite bando pubblico. Gli assegnatari avranno, quindi, a disposizione un'area recintata di 60 metri quadri, già allestita per l'irrigazione e con una casetta per gli attrezzi.



L'assegnazione delle aree, che resterà in vigore per tre anni, è avvenuta in base a una graduatoria che ha tenuto conto del reddito Isee e del numero dei componenti del nucleo familiare.



«Si concretizza oggi un progetto nel quale l'amministrazione ha creduto molto - sottolinea l'assessore Campus -, che ha un forte valore sociale, perché favorisce gli incontri tra vicini di terreno, e quindi stimola anche l'occupazione costruttiva e all'aria aperta del tempo libero».



«Quello che inauguriamo oggi è un mini condominio agricolo - ha commentato l'assessore Pinna -. La comunità ha risposto molto bene, c'è grande entusiasmo».



I 18 appezzamenti sono pronti per essere utilizzati da famiglie che desiderano coltivare e avere una produzione a chilometro zero di frutta e ortaggi e passare del tempo all'aria aperta curando i 60 metri quadri messi a disposizione dal Comune di Sassari.



Nei terreni è possibile coltivare ortaggi, fiori, piccoli alberi da frutto. È invece vietato piantare fave, usare manodopera a pagamento, vendere i prodotti, utilizzare sostanze tossiche e irritanti che danneggiano l'ambiente. L'acqua e il sistema di irrigazione sono messi a disposizione del Comune



Qualora in futuro fossero individuati nuovi terreni, gli orti saranno affidati agli interessati già presenti in graduatoria.