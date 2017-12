Capodanno ad Alghero, istruzioni per l'uso

di SSN

Tutto pronto ad Alghero per il grande spettacolo pirotecnico del Cap d'Any 2018 e il concerto in piazza con gli Ofenbach e Samuel. Per ragioni di sicurezza nel piazzale Banchina Mille Lire e Via Garibaldi - domani 31 dicembre dalle ore 18 e fino a fine manifestazione del 1 gennaio, sarà vietato, per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine.



A tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali è altresì vietata la somministrazione e la vendita per asporto su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.



Nella stessa giornata del 31 dicembre (dalle ore 20) la semicarreggiata lato mare su via Garibaldi sarà chiusa al traffico veicolare con l'istituzionale di appositi blocchi stradali. Sempre per ragioni di sicurezza sarà chiusa la circolazione sulla pista ciclabile, nel tratto compreso tra l’ingresso all’area portuale (fronte via Spano) e Banchina Garibaldi. Nell'area portuale saranno presenti tredici agenti di Polizia locale, macchine di servizio e motociclisti coordinati dal comandante Guido Calzia. Il testo completo delle Ordinanze è reperibile sul sito istituzionale dell'ente.