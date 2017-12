Siliqua, evade oltre 200mila euro e la Finanza lo becca

di SSN

Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della tenenza di iglesias hanno condotto una verifica fiscale nei confronti di una società operante a Siliqua nel campo alimentare.



E' stato constatato che l’azienda ha operato inosservando la normativa civilistico – fiscale, disattendendo agli obblighi contabili, dichiarativi e di versamento dei tributi, risultando, per le quattro annualità sottoposte a controllo, evasore totale.



Le operazioni di servizio, quindi, hanno consentito di constatare la sottrazione di ricavi per complessivi 192.631 euro e un’evasione I.v.a. per oltre 19.000.