Condizioni meteo avverse per vento e mareggiate. I consigli della protezione civile

In data odierna la protezione civile ha diramato un bollettino meteo con condizioni del tempo avverse. "Sono previsti venti di ponente o di maestrale fino a burrasca sulle coste settentrionali e occidentali dell’isola. saranno possibili mareggiate sulle coste esposte. la ventilazione subira’ una attenuazione dal pomeriggio di domani (martedì 2/1/2018) a partire dai settori occidentali della Sardegna, con la eccezione delle coste settentrionali della Gallura. Avvertenze: si chiede di evidenziare tramite i vostri mezzi di comunicazione alcune importanti informazioni per la

popolazione: massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo; prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan.

sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, In particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. per questo: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel

percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni. Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di vento e mareggiate sono consultabili al seguente indirizzo web:





http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_cosa_fare_idrogeologico.wp?contentid=app29842