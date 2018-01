Al cinema Auditorium di Sassari arriva "la seconda visione"

C'era un tempo la "seconda visione", film che venivano presentati al pubblico in prosecuzione: per la seconda volta, appunto. Così i cinema di seconda visione, che ospitavano pellicole uscite da oltre tre settimane. Del panorama dell’intrattenimento, soprattutto nelle grandi città, le sale di seconda visione hanno costituito una delle solide colonne del sistema cinematografico. Poi tv, videocassette, dvd, e streaming hanno segnato la fine di quel sistema e dunque anche di quelle sale.



La Moderno srl vuole rinverdire quei fasti. Con l’anno nuovo l’Auditorium di via Montegrappa diventa la sala sassarese di seconda visione. Questi i prezzi: 5 euro i festivi, 4 i feriali. Per tutti.