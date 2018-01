FI Sassari:"Il resoconto del lavoro della giunta Sanna, delle incompiute e delle illusioni"

Il consigliere Alivesi esterna il suo parere sull’operato amministrativo del sindaco Nicola Sanna e stila un resoconto di opere amministrative che, secondo lui, non sono mai state realizzate o realizzate nel peggior modo possibile. Così scrive nella sua nota: “Il 2017 è un anno che è stato caratterizzato per il particolare immobilismo di un fallimentare progetto politico nato sotto pessimi auspici, se non fosse per i 43.000 voti che i Cittadini Sassaresi hanno espresso nell’oramai lontano 2014, facendosi ammaliare dal grande “incantatore” Nicola Sanna. Un 2017 segnato profondamente dall’ennesima crisi del Partito Democratico, che ha tenuto e tiene tutt’ora in ostaggio una Città in netto declino.” Secondo il "reportage"di Alivesi ecco le incompiute della città di Sassari: “Il Centro intermodale dove non è neppure iniziata l’opera di bonifica dell’area di Via XXV Aprile; il nuovo mattatoio per il quale non si hanno notizie sull’inizio dei lavori di completamento , il secondo lotto della metropolitana di superficie, opera programmata fin dal 2010, di cui non si parla nemmeno più. I ritardi accumulati hanno relegato la Città di Sassari ad un ruolo di secondo piano in un territorio dove invece dovrebbe essere protagonista. Siamo ancora agli “impegni a supportarsi” ed alla “redazione del documento preliminare della progettazione della fattibilità tecnica ed economica”. L’ex cinema Astra è ancora chiuso ed abbandonato a se stesso; l’area dell’ex mattatoio, progetto eternamente incompiuto, sul quale sono state investite ingenti; il quartiere di San Donato, una grave dimenticanza, un quartiere mai recuperato e a tutt’oggi ancora abbandonato.” E Alivesi mette in luce anche il sistema d’accoglienza dei migranti: “ Purtroppo dobbiamo constatare anche qui l’evidente inadeguatezza del sistema di accoglienza posto in essere e all’interno del quale l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto intervenire in modo più deciso ed efficace al fine di evitare i gravi disagi, ed anche disordini, che si sono verificati a danno dei migranti e soprattutto dei cittadini sassaresi che, nonostante tutto, hanno dato prova di grandissima tolleranza e bontà d’animo”.



Un altro fallimento, secondo il consigliere Alivesi, è anche la Zona blu: “Un progetto letteralmente abbandonato ed all’interno della quale residenti e commercianti vengono lasciati soli ad “arrangiarsi”, con buona pace del commercio, del decoro, della pulizia, della scarsa illuminazione, delle strade sporche, di un sistema dei trasporti insufficiente e della scarsa percezione della sicurezza. “Ci preoccupa-continua Alivesi-sentire il Primo Cittadino descrivere, a suo dire, un anno di “grandi soddisfazioni” riferendosi ad un 2017 dove la giunta Sanna ha prodotto pressochè nulla. E’ il resoconto di un Sindaco- conclude Alivesi- che al termine del 4° anno di mandato è ancora vittima dei suoi “sogni”, definendo la Città che evidentemente può solamente sognare, come “moderna”, “solidale”, “sostenibile”, “inclusiva” e “sicura”.