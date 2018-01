Si calano dal tetto con il motopicco per il furto perfetto. Svaligiata una gioielleria ad Oristano

Ad Oristano è stato messo a segno un colpo perfetto che ha fruttato alla banda di ladri 100 mila euro. E' accaduto nel centro commerciale porta Nuova ad Oristano. La notte del 31 dicembre, quando il centro è stato chiuso in vista del capodanno, i ladri sono saliti sul tetto muniti di motopicco. Hanno bucato il soffitto di due negozi, introducendosi nella gioielleria. Qui si sono impossessati di numerosi gioielli e preziosi e sono poi usciti facendo un percorso a ritroso, risalendo nel tunnel che avevano creato. Chiaramente l'allarme non ha suonato poichè non proteggeva il soffitto. Così i ladri hanno agito indisturbati, con tutta la calma del caso, e con altrettanta calma se ne sono andati.