Cagliari. La guardia di finanza individua tre lavoratori in nero

Le fiamme gialle del gruppo di Cagliari ed i finanzieri della tenenza di Iglesias hanno concluso due attivita’ di controllo finalizzate al contrasto del lavoro nero ed irregolare. Ad esito dell’iniziativa, sono stati individuati tre lavoratori in nero, due presso un’attivita’ di ristorazione a selargius ed uno in un cantiere edile a carbonia. Nello specifico, le attivita’ hanno consentito di rilevare che, tra il personale trovato intento a svolgere la propria attivita’ lavorativa, figuravano alcuni soggetti privi di qualsiasi regolarizzazione formale del loro rapporto di impiego, sia sotto il profilo contributivo che assicurativo, circostanza questa che, oltre a costituire illecito amministrativo, non assicura ai lavoratori alcuna forma di tutela ed assistenza in caso, ad esempio, di infortunio. I titolari delle due attivita’ sottoposte a controllo sono stati segnalati alla locale direzione territoriale del lavoro, ente competente all’emissione di un provvedimento di sospensione temporanea dell’attivita’ imprenditoriale a causa dell’impiego irregolare di personale in misura superiore al 20% del totale della forza lavoro. Inoltre, gli stessi sono stati diffidati alla regolarizzazione dei lavoratori per il periodo di lavoro prestato in nero.