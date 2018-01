Ozieri. Accoltella il compagno per gelosia, arrestata 30enne

Nella notte i Carabinieri di Ozieri hanno arrestato una donna di 30 anni con l'accusa di tentato omicidio nei confronti del compagno.



Sembrerebbe che i due abbiano avuto una discussione nell'appartamento in cui convivono verso le quattro del mattino e che ad un certo punto la donna abbia colpito il compagno tre volte con un coltello. L'uomo è però riuscito a fuggire dall'abitazione e raggiungere i Carabinieri per denunciare l'aggressione. E' stato ricoverato presso l'ospedale di Ozieri ma non è in pericolo di vita.



Sembrerebbe che anche la donna presentasse varie escoriazioni sul corpo e avrebbe raccontato di essere stata aggredita dal compagno e di averlo disarmato per difendersi. I Carabinieri stanno indagando per capire la reale versione dei fatti. La donna di trova attualmente nel carcere di Bancali.